مسرح وخط وتصوير تشكيلي.. طلاب #السعودية يحققون 9 جوائز في مهرجان الفنون الخليجي

حقّق طلاب وطالبات المملكة 9 جوائز ذهبية وفضية في المسرح المدرسي ومسابقة الخط العربي ومسابقة الفنون التشكيلية، ضمن مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام، الذي ينفذه مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ بهدف تأكيد أهمية الفنون والأنشطة في التنشئة التربوية والاجتماعية ودورها في تنمية شخصية الطلاب والطالبات.

وحصل طلاب وطالبات المملكة المشاركون من قبل وزارة التعليم على المركز الأول كأفضل أداء جماعي في مسابقة العروض المسرحية، بعد أن قدم كل من الطالب عادل الشهيب وعبدالرحمن القرشي وياسر الثبيتي ومحمد الحارثي وخالد الحصيني عرضاً مسرحياً بعنوان: "مظلة"؛ لاقى استحسان وإعجاب الجميع. فيما حصد الطالب الحصيني جائزة أفضل أداء صوتي تمثيلي متنوّع.

وفاز بالمركز الأول في مسابقة التصوير التشكيلي الطالب حمد عبادي. وحقق الطالب محمد البحراني المركز الأول في مسابقة خط النسخ. وحققت الطالبة ميار شريفي المركز الأول في مسابقة الرسم.

كما حقق طلاب المملكة أيضاً المركز الثاني في مسابقة الخط الديواني، والمركر الثاني في مسابقة خط النسخ، والمركز الثالث في مسابقة الديواني ثانوي، والمركز السابع في مسابقة التصوير التشكيلي، والمركز التاسع في مسابقة التصوير التشكيلي.

وانطلق مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام في الكويت، الثلاثاء الماضي، بمسابقات المسرح المدرسي والخط العربي والفنون التشكيلية، والتي يتنافس فيها طلاب وطالبات دول مجلس التعاون الخليجي.