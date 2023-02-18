متضررة من زلزال #تركيا: فريق الإغاثة السعودي لم يتخلى عني لحظة (فيديو) #عاجل

روت متضررة من زلزال تركيا قصة وقوف فريق الإغاثة السعودي معها، مشددة على أن أعضاء الفريق لم يتخلو عنها ولو لحظة واحدة، ما دفعها لأن تقول لهم: "أنتو ربعي".

وقالت السيدة في حديث مع مراسل قناة "الإخبارية" في مدينة أنطاكيا التركية، إنها كانت موجودة خارج المدينة، حيث تعمل محامية، وعندما سمعت بالزلزال رغبت في القدوم إلى المدينة، وفي ظل انقطاع الإنترنت والاتصالات وعدم وجود سيارات، اضطرت أن تمشي 50 كم على قدميها، للوصول إلى المنطقة.

وأضافت: "كنت أول شخص يدخل هذه المنطقة، فحتى فرق الإنقاذ كانت تخشى الدخول إلى هنا، وعندما وصلت تعرفت على منزلي، وكانت صدمة عارمة، وصرخت في هذا الفضاء، بحثاً عن والدي والدتي".

وواصلت: "لمدة 3 أيام لم تكن هناك فرق إنقاذ، وبدأت البحث بيدي عن عائلتي، حتى جاء أحد الأشخاص يبحث هو الآخر عن عائلته، فساعدني وعثرت على والدتي وشقيقي ودفنتهما، وما زلت أبحث عن والدي".

وعما قدمه لها فريق الإغاثة السعودي، قالت: "استجابوا مباشرة لمطالبي ووقفوا بجانبي وحاولوا تهدئتي، ولم يتخلوا عني لحظة واحدة، وأقول لهم (أنتم ربعي)".