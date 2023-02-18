توقعوا حدوثه بنسبة 95%.. خبراء أتراك: الزلزال الأخير “بروفة” لزلزال أكثر فظاعة وتدميراً #عاجل

وتوقعوا بنسبة 95% أن يضرب زلزال قوته 7 درجات مدينة إسطنبول، الأكبر والأكثر ازدحاماً في البلاد، في غضون الـ 70 عاماً المقبلة، مشيرين إلى أن "دمار هذا الزلزال القادم سيكون أكبر بكثير من الزلزال السابق".

في السياق، توقع مرصد "قندلي" التركي للزلازل، أن يضرب زلزال بقوة 7.5 درجات 13 ألف مبنى ويعرضهم لأضرار جسيمة، و39 ألف مبنى لأضرار بالغة، و136 مبنى لأضرار متوسطة.

وذكرت صحف محلية آخرى أن عواقب الزلزال المحتمل على المدينة التي تبلغ حصتها في الاقتصاد التركي 50%، ستكون ضربة موجعة اقتصادياً واجتماعياً.