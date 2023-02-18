أخبار دوليّة

توقعوا حدوثه بنسبة 95%.. خبراء أتراك: الزلزال الأخير “بروفة” لزلزال أكثر فظاعة وتدميراً #عاجل

18 فبراير 2023 · < 1 minute

توقع خبراء أتراك أن يضرب البلاد زلزال أكثر فظاعة وتدميراً من الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير الجاري، وتسبب في مقتل عشرات الآلاف من الضحايا.

وقال خبراء في تقرير نشرته صحيفة "حرييت" التركية، إن زلزال "قهرمان مرعش" ليس سوى البداية، محذرين مما وصفوه بـ"زلزال إسطنبول الكبير".

وأضاف الخبراء: "زلزال اسطنبول يمكن أن يضرب تركيا في أي لحظة الآن، والزلزال السابق كان مجرد بروفة لهذا الزلزال الأكبر".