الفوزان يحاور منسوبي مكتب تعليم الروضة عن “يوم التأسيس”

نظم مكتب تعليم الروضة التابع لإدارة تعليم الرياض حفلاً للاحتفاء بـ"يوم التأسيس"، بحضور نائب الرئيس الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان، ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) في إدارة تعليم الرياض، فتح العرفج، ومديرة إدارة نشاط الطالبات في الإدارة، الدكتورة إيمان الدريهم، إلى جانب مدير مكتب تعليم الروضة، سهم الدعجاني، ومساعديه للشؤون التعليمية، رشيد البداح ونورة السحيباني، ومساعدة مدير مكتب تعليم النسيم، فاطمة حكمي.

وحضر حفل الاحتفاء بـ"يوم التأسيس" المقام على مسرح مدارس الرواد – أشبيليا، عدد من مشرفات إدارة الإشراف التربوي في إدارة تعليم الرياض، ومشرفي ومشرفات مكتب تعليم الروضة، وعدد من مديري ومديرات المدارس التابعة للمكتب، وعدد من الطلاب والطالبات.

وتحدث مدير مكتب التعليم في الروضة عن "يوم التأسيس"، وكيف أنه مناسبة وطنية للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، وبالوحدة الوطنية للمملكة، التي أرساها الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وبإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز في تعزيز البناء والوحدة.

وتضمنت فعاليات الاحتفاء مجموعة من الفقرات، اشتملت على أناشيد عن "يوم التأسيس"، وأوبريت بعنوان "سطّر التاريخ"، قدمه طالبات مدارس المكتب (ب227- ب تق 7- ب 245 – ب علوم الرياض). كما قدمت الطالبة راما القحطاني من "الثانوية 152" قصيدة بعنوان "دويّ الأمة".

بعد ذلك، كان اللقاء الحواري مع الدكتور عبدالله الفوزان، نائب الرئيس الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والذي تحدث من خلاله عن أهداف "يوم التأسيس"، والظروف التي مرت فيها الدولة السعودية منذ نشأتها.

وتداخل عدد من الحضور مع الدكتور "الفوزان" في الحوار، الذي تولى إدارته مشرفة التربية الأسرية في المكتب، حصة السهلي، وشددوا على أهمية هذا اليوم لجميع المواطنين.

وتضمنت فعاليات الحفل كذلك إقام معرض فني مصاحب، تجول الضيوف في أقسامه، والتي اشتملت على عدد من اللوحات الفنية التي ترجمت هذه المناسبة، شارك في إعدادها معلمات التربية الفنية في مدارس المكتب، ومشرفات وحدة التربية الفنية في المكتب، فريدة القحطاني، ومشاعل الدوسري، وهدى الشيخ.

وفي ختام الحفل، كرّم مدير مكتب التعليم في الروضة، الدكتور عبدالله الفوزان، لمشاركته في حفل المكتب للاحتفاء بـ"يوم التأسيس". كما تم تكريم اللجان المنظمة للحفل والمدارس المشاركة والمستضيفة لهذه المناسبة.