نيمار حسم مصيره مع #باريس_سان_جيرمان

حسم نيمار نجم باريس سان جيرمان، موقفه من إمكانية الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" أن نيمار ينوي الاستمرار مع باريس، خاصة مع تبقي 4 مواسم ونصف في عقده الحالي.

وأضافت أن رغبة نيمار تتعارض مع التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة تود بويلي مالك تشيلسي، في التعاقد مع نجم السامبا.

ويمر النجم البرازيلي بفترة صعبة، واشتبك لفظيا مع المستشار الرياضي لويس كامبوس، بعد الخسارة 1-3 أمام موناكو في الدوري الفرنسي.

كما أثار نيمار ضجة بظهوره في مطعم للوجبات السريعة، والسهر حتى ساعة متأخرة للعب البوكر، وذلك في اليوم التالي لخسارة فريقه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.