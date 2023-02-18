من هو ابن شاه #إيران السابق رضا بهلوي ولماذا تدعمه #أمريكا؟

ضجة واسعة أثارها ظهور ابن شاه إيران السابق، رضا بهلوي، في وسط تصاعد الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام في إيران.

واستقبلت عودة ابن شاه إيران للساحة السياسية في إيران بحفاوة كبيرة من الإيرانيين المهجرين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ظهر في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في اليوم الثاني من مؤتمر ميونخ للأمن الخميس.

ودارت الجلسة حول التطورات في إيران، حيث أكد الجميع أن العالم سيكون أكثر أمنا دون نظام الملالي.

وأثناء الجلسة، قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي: "الإيرانيون متحدون ضد النظام ويتوقعون دعما منسجما من المجتمع الدولي لتطلعاتهم".

وأكد رضا بهلوي، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن "السؤال الأهم الآن هو كيفية ملء الفراغ الحاصل بعد إسقاط نظام الجمهورية، تخيلوا كيف ظهر هؤلاء الإيرانيون المتخصصون والخبراء في بلدان أخرى بدل أن يكونوا في بلدهم".

وأكدت ‏مصادر أمريكية، أن ولي العهد الإيراني السابق رضا بهلوي قد يتولى السلطة في إيران.

من هو رضا بهلوي؟

رضا بهلوي غادر إيران في سن الـ17 من عمره للدراسة في الولايات المتحدة، وعاش بالمنفى في أمريكا بعدما أطاحت ثورة 1979 بوالده.

ورغم ذلك لم يبتعد عن إيران، فهو يتابع التطورات في بلاده من خلال شبكة واسعة من المصادر داخل وخارج إيران.

قاد معارضة النظام الإيراني في الخارج بعد اندلاع احتجاجات ديسمبر 2017، حيث دعا لإسقاط النظام وإقامة نظام جديدعبر أصوات الشعب، كما سعى لإقامة تحالف يضم ناشطين ومدافعي حقوق الإنسان للوقوف بوجه النظام، وفي 2018 وضع خارطة طريق لإنقاذ بلاده.

أما في 2019 دشن مشروع "ققنوس" لإعادة إعمار إيران بعد إسقاط النظام، كما رفض شن هجوم عسكري على بلاده، ودعا لدعم الحركات التحررية للشعب الإيراني، وما زال يواصل جهوده لإنقاذ إيران.