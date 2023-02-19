بنك ساب يحتفل بيوم التأسيس.. «بدايتنا هي الأساس»

نشر بنك ساب فيديو عبر صفحته الرسمية على تويتر احتفالات بيوم التأسيس.

وربط الفيديو بين الماضي والحاضر ليختتم بمقولة .. "مهما تغيرنا وتطورنا.. تبقى بدايتنا هي الأساس".

يوم التأسيس

يذكر أن يوم التأسيس السعودي هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام. في 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقاً لمعطيات تاريخية حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.