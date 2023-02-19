ساعات عمل مرنة.. المركز الوطني للأرصاد يوفر #وظائف_شاغرة

أعلن المركز الوطني للأرصاد ، عن وظيفة مصمم جرافيك وموشن جرافيك .
واعلن المركز الإعلامي عن توفر وظيفة شاغرة :
مصمم جرافيك و موشن جرافيك
شروط التقديم :
الحد الأدنى لسنوات الخبرة 8 سنوات
المؤهل المطلوب بكالوريوس في نفس التخصص أو ما يعادله
أن يكون لديه القدرة على تصميم و ابتكار مدرجات مميزة ثابتة ومتحركة الديه خبرة في إدارة محتوى المواقع الإلكترونية .
لديه خبره في إنتاج مقاطع كرتونية توعوية للأطفال .
مبتكر في كتابة فكرة ( سيناريو ) .
لديه العام بالإنتاج الإعلامي 30 و أعمال الأنميشن .
عدد ساعات العمل 8 ساعات مرنة يتم الاتفاق فيها مع المركز ، على أن يتم تغطية الأحداث و الطوارئ، عند الحاجة.
طريقة التقديم
ودعا المركز من تنطبق عليه المواصفات، يتم التقديم وارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي :