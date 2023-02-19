في يومين.. السعودية تدعم متضرري زلزال سوريا بــ10 شاحنات مساعدات إغاثية (فيديو)

كشف رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى سوريا، فهد العصيمي، عن عدد شاحنات المساعدات الإغاثية التي أرسلتها السعودية إلى سوريا، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلد العربي الشقيق في أوائل فبراير الجاري.

وقال "العصيمي" في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إن المملكة أرسلت 10 شاحنات من المساعدات لمتضرري الكارثة في سوريا، خلال اليومين الماضيين، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بالتزامن مع مساعدات مماثلة في تركيا.

وصباح اليوم، شارفت مبالغ التبرعات عبر منصة "ساهم" لمساعدة متضرّري الزلزال في سوريا وتركيا على الوصول لـ 415 مليون ريال، فيما بلغ مجموع المتبرعين مليون و708 آلاف و467 متبرعاً.