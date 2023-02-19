باريس_سان_جيرمان يحقق انتصار مثير أمام #ليل في #الدوري_الفرنسي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفوز على نظيره الفريق الكروي الأول بنادي ليل برباعية مقابل ثلاثة أهداف، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 19 من شهر فبراير الجاري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023.

شهدت الدقائق الأولى من عمر المباراة سجال على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

ثم تمكن باريس سان جيرمان من فرض سيطرته على مجريات اللقاء، حيث شهدت الدقيقة 12 هدف أول سجله كيليان مبابي، عقب أن أرسل نيمار تمريرة بينية للاعب كيليان مبابي الذي استلم الكرة جهة اليسار وتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم راوغ تياجو دجالو بشكل رائع وسدد الكرة في الشباك.

ثم ضاعف نيمار النتيجة لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 17 بهدف ثاني بعد عدة تمريرات بين لاعبي باريس وصلت الكرة للاعب فيتينا داخل منطقة الجزاء جهة اليمين الذي سمررها من لمسة واحدة لنيمار أمام المرمى وسدد الأخير الكرة مباشرة في الشباك.

ثم شهد اللقاء تمريرات قصيرة بين لاعبي باريس سان جيرمان في منتصف الملعب.

ولكن استطاع المدافع بافو دياكيتي، من تقليص النتيجة لصالح نادي ليل، في الدقيقة 24 حيث أرسل أندري جوميش، تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها دياكيتي برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

وفي شوط اللقاء الثاني شهدت المباراة بالدقيقة 48 إصابة لاعب باريس سان جيرمان نيمار وخروجه خارج أرضية الملعب.

وفي الدقيقة 56 شهدت ركلة جزاء لصالح ليل بعد خطأ من اللاعب ماركو فيراتي داخل منطقة الجزاء، لتشهد الدقيقة 58 هدف التعادل الثاني لصالح نادي ليل سجله جوناثان ديفيد من نقطة الجزاء.

وسرعان ما خطف نادي ليل هدف التقدم الثالث له في الدقيقة 69 عن طريق جوناثان بامبا، حيث أرسل أندري جوميش تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب للاعب جوناثان بامبا الذي استلم الكرة خلف المدافعين وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

ولكن لم يقبل باريس سان جيرمان الهزيمة من نادي ليل، حيث تمكن كيليان مبابي من خطف هدف ثالث في الدقيقة 87، بعد أن استلم خوان بيرنات الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ومرر الكرة لمبابي المندفع داخل المنطقة وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس داخل الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء محاولات هجومية مستمرة من لاعبي باريس سان جيرمان في محاولة لإحراز هدف التقدم الرابع.

لينجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من دك شباك نادي ليل، بهدف رابع في الوقت الإضافي من عمر المباراة بالدقيقة 90+5

وتنتهي أحداث اللقاء بفوز باريس سان جيرمان برباعية مقابل ثلاثة، على نظيره نادي ليل، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.