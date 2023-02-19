جثمان كريستيان أتسو يصل غانا اليوم لدفنة بمدافن عائلته

يستعد أقارب لاعب كرة القدم الغانى كريستيان أتسو لاستقبال جثمانه اليوم فى غانا، بعدما عثر عليه ميتا تحت أنقاض منزله فى تركيا نتيجة الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت وزارة الخارجية الغانية فى بيان صدر صباح الأحد، "تتخذ حكومة غانا ترتيبات لاستلام رفات الراحل كريستيان أتسو لاعب بلاك ستارز السابق، سيرافق الرفات عائلته وسفير غانا في تركيا على متن رحلة الخطوط الجوية التركية وسيصلون إلى أكرا الساعة 7:40 مساءً، الأحد 19 فبراير 2023"، وأكدت الوزارة أن شقيق وأخت أتسو كانا حاضرين عندما انتشلت جثته.