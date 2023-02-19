برشلونة يفوز على قادش ويعزز صدارته للدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على قادش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

واستطاع سيرجي روبيرتو أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 43 لصالح فريق برشلونة بعد عدد كبير من المحاولات من جانب الفريق الكتالوني.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح فريق برشلونة في الدقيقة 45+1 الأمر الذي ساهم في هدوء لاعبي البارسا.

وحاول قادش الاعتماد على الهجمات المرتدة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدفين دون رد.

وبتلك النتيجة يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 59 نقطة، فيما يحتل قادش المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.