عملة #إيران تهوي لمستوى قياسي أمام #الدولار

تراجعت العملة المحلية في إيران لما دون مستوى معنوي أساسي متراجعة عن 500 ألف ريال مقابل الدولار اليوم الاثنين إذ لا يرى المتعاملون في السوق نهاية في الأفق للعقوبات.

وأظهرت بيانات نشرها موقع بونباست الإلكتروني على الإنترنت الذي يجمع بيانات أولا بأول من مراكز صرافة إيرانية أن العملة المحلية هوت إلى مستوى متدن قياسي جديد أمام الدولار بلغ 501300 ريال.

وبسبب معدل تضخم بلغ نحو 50 بالمئة يسعى إيرانيون لملاذات آمنة للحفاظ على مدخراتهم بشراء الدولار وعملات صعبة أخرى أو شرا ء الذهب بما يشير إلى المزيد من الرياح المعاكسة التي ستقابل الريال الإيراني.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية فقدت العملة الإيرانية نحو 60 بالمئة من قيمتها وفقا للموقع الإلكتروني.

وقال البنك المركزي في تلك الأثناء إنه سيفتح مركزا جديدا لصرافة العملات الأجنبية لتسهيل الوصول إليها وزيادة كميات التحويلات الرسمية.