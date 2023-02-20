المفوضية_الأوروبية: 4 دول تواصل تخزين معدات الطوارئ الكيميائية والنووية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، انضمام كرواتيا وفرنسا وبولندا إلى فنلندا، في تخزين معدات ولوازم الاستجابة للكوارث الكيميائية والنووية.

وجاء في البيان، أنه يجب أن يتم توفير هذه الاحتياطيات لباقي الدول في الاتحاد الأوروبي، في حالات الطوارئ الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية.

وتتضمن الإمدادات التي تبلغ قيمتها 6ر454 مليون يورو (2ر583 مليون دولار)، أدوية ومضادات حيوية ولقاحات ومهدئات وعلاجات وقائية، بالإضافة إلى معدات مثل أجهزة الكشف ومواد للتخلص من التلوث ومعدات للحماية تتضمن أقنعة مضادة للغازات وسترات للحماية. وقالت المفوضية: إن الاستخدام المحتمل للمعدات يشمل التعامل مع حدوث تسرب في المصانع الكيماوية، أو الحوادث في محطات الطاقة النووية، أو انتشار الامراض المعدية أو حدوث هجوم إرهابي.