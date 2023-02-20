وزارة الرياضة: لا توجد أي محاباة لنادٍ على حساب آخر.. وكل ما يُصرف في مكانه الطبيعي (فيديو) #عاجل

شدد مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، الدكتور رجاء الله السلمي، على عدم وجود أي محاباة لأي نادٍ على حساب آخر.

وقال "السلمي" في كلمة له خلال فاعليات المنتدى السعودي للإعلام، إن ما يُقدم للرياضة اليوم هو دعم لكل رياضي موجود ولكل نادي موجود، ولا توجد أي محاباة لنادِ على حساب آخر، أو لجهة على حساب أخرى.

وأضاف: "نثق دائماً أن كل ما يتم صرفه على الرياضة سيكون بنتاج رائع وفي مكانه الطبيعي"، مشدداً على أنه "لا يوجد انتماءات تجكم هذا الأمر".