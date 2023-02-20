الصحة تكشف: هل تم إلغاء العمل بنظام #وصفتي؟ (فيديو)

كشف د محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، حقيقة إلغاء العمل بنظام "وصفتي".

وقال "العبد العالي" في تصريحات لقناة "العربية"، إن "وصفتي" من الخدمات المميزة التي وضعت لضمان توفير الأدوية، ووصول المواطنين وصرفهم لها بشكل مجاني، كما أنها تتيح الحصول على الأدوية من الصيدليات القريبة منهم.

وأضاف متحدث "الصحة": "لذلك خدمة (وصفتي) مستمرة، في أكثر من 1400 موقع ومركز، مع تحقيقها نسبة رضا للمستفيدين تصل لـ86%"، مشيراً إلى أن الخدمة قدمت أكثر من 55 مليون وصفة في 172 مدينة، عبر أكثر من 3700 صيدلية.

وواصل: "الخدمة مستمرة في أكثر من 1400 مركز، وهناك مواقع آخرى رصدنا فيها ملاحظات تتعلق بعدم رضا ومشقة على بعض المستفيدين وورد شكاوى مهم لأنهم لم تكن قريبة منهم، لذا تم إعادة جدولة تفعيل (وصفتي) في في 711 مركزاً".

وكان حساب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في "تويتر" قد غرد بأن "خدمة (وصفتي) تستمر في 1417 مركزاً صحياً، حققت الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة رضا مستفيدين تفوق 80%، ويجري إعادة جدولة تفعيلها في 711 مركزاً صحياً لم تحقق الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة الرضا المأمولة".

وأضاف: "ونؤكد أن (الصحة) تتابع رضا المواطنين عن الخدمات الصحية من جميع مقدميها في القطاع العام والخاص بشكل دوري، ونتخذ التدابير اللازمة لتحسينها".