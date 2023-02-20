“قو للاتصالات” اتحاد عذيب تعلن نشر شبكة الجيل الخامس والوفاء بالتزام ترخيص الطيف الترددي من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للمرحلة الثانية

أعلنت شركة قو للاتصالات “اتحاد عذيب" أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية قبلت وفاء الشركة بالالتزام بنشر الشبكة للمرحلة الثانية حسب ترخيص الطيف الترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لترددات النطاق (3500) ميجاهرتز الممنوح لها، بناء على خطاب تلقته الشركة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بتاريخ 20 فبراير 2023م.

وأكدت الشركة الاستمرار فى تنفيذ استراتيجية التحول والاستثمار في تطوير بنيتها التحتية ونشر الشبكة للوفاء بالتزاماتها وتحسين خدمة وتجربة العملاء، بالإضافة إلى إطلاق منتجات وخدمات رقمية جديدة لعملائها مثل خدمات الجيل الخامس المخصص لقطاع الأعمال والحوسبة السحابية وفايبر أعمال وخدمة الـ SD-WAN وخدمات إنترنت الأشياء تماشيا مع استرتيجية التحول للشركة.

وعبّر رئيس مجلس إدارة شركة قو للاتصالات “اتحاد عذيب" الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى عن شكره وامتنانه للقيادة الكريمة الممثلة في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على قبولهم لما تم تقديمه من قبل الشركة من متطلبات الوفاء بالالتزام بنشر الشبكة حسب الترخيص الممنوح وعلى ما يولونه من اهتمام ودعم لشركات الاتصالات.

وصرّح الرئيس التنفيذي يحيى بن صالح آل منصور أن الشركة مستمرة وملتزمة بتقديم خدماتها لعملائها بتقنيات حديثة ومختلفة لتلبية احتياجات العملاء حسب أفضل المعايير العالمية بما في ذلك شبكات الجيل الخامس، وأن ترخيص الطيف الترددى سيمكن الشركة من تطوير خدمات وحلول جديدة لقطاع الأعمال مما سيجعل الشركة أكثر تنافسية فى السوق السعودى.

جدير بالذكر أن شركة قو للاتصالات “اتحاد عذيب"؛ أعلنت مؤخراً عن صدور قرار هيئة السوق المالية المتضمن الموافقة على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال، والتي سيمثّل دافعا قوياً للنمو ويسهم في تعزيز المركز المالي للشركة ويدعم تنفيذ استراتيجية التحول للشركة، وزيادة قدرتها على تنفيذ كافة المشاريع المنبثقة من استراتيجيه التحول في كافة قطاعات الشركة.