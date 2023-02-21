“الخارجية” تحتفي بيوم التأسيس وتنشر فيديو عن أبرز المحطات في تاريخ المملكة

احتفت "وزارة الخارجية" بيوم التأسيس والذي يوافق 22 فبراير من كل عام، حيث نشرت الوزارة على حسابها بـ"تويتر" مقطع فيديو تستعرض من خلاله، كيف كانت المملكة وكيف أصبحت دولة عريقة يشار إليها بالبنان.

ويوضح المقطع الفترات الزمنية التي مرت على المملكة ، من تحديات وأزمات ، منذ إعلان الإمام محمد بن سعود تأسيس المملكة ، مروراً بتوحيدها على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود.

ويوم التأسيس هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام. وفي 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139 هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقاً لمعطيات تاريخية حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.