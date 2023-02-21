لكمه في وجهه فسقط أرضاً.. مقطع متداول لاعتداء وافد آسيوي على مواطن بإحدى الطرق الرئيسية #عاجل

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة اعتداء وافد على مواطن في إحدى الطرق الرئيسية.

وبوضح المقطع أن الاعتداء وقع أثناء مشاجرة بينهما، حيث قام الوافد الذي تبدو من ملابسه أنه من إحدى الجنسيات الآسيوية، بلكم المواطن في وجهه، مما أدى إلى سقوطه على الأرض.

ويبين المقطع المتداول كذلك، أن المشاجرة شارك فيها مجموعة من الوافدين، حيث كانوا متواجدين بقرب صاحب الواقعة أثناء لكمه المواطن، فيما لم يتضح من المقطع المكان الذي شهد المشاجرة.