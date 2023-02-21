أخصائي يحسم الجدل بشأن علاقة استخدام “#الميكروويف” بالإصابة بـ”#السرطان”

حسم أخصائي سلامة وجودة الغذاء، فهد السعيد، الجدل بشأن علاقة استخدام "الميكروويف" في تسخين الطعام والإصابة بالسرطان.

وأكد في تغريدة على "تويتر"، أن استخدام الميكروويف لا يسبب السرطان، ناصحا باستخدام الأواني المناسبة لذلك في تسخين الطعام.

وأوضح أن موجات الميكروويف عبارة عن أشعة آمنة وشبيهة بأشعة الإضاءة وأشعة الراديو (غير مؤينة)، ولا تكسر الحمض النووي، وبالتالي ليس منها ضرر.

وأشار إلى أنه يمكن طبخ الطعام في الميكروويف، بشرط استخدام الأواني الآمنة للاستخدام مع الجهاز، والتي يكون عليها علامة الميكروويف.