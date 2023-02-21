بنهاية دوام اليوم.. بداية إجازة #يوم_التأسيس آخر #إجازات_المدارس بالفصل الثاني

بنهاية دوام اليوم، الثلاثاء، تبدأ إجازة يوم التأسيس آخر إجازات المدارس بالفصل الثاني

ويوافق غدا الأربعاء إجازة يوم التأسيس لجميع موظفي الدولة.

وستكون الإجازة الأخيرة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات للفصل الدراسي الثاني لهذا العام يومَي الأربعاء والخميس، إضافة إلى الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

وكانت قد سبقت الإجازة الأخيرة للطلاب، إجازتان مطولتان للفصل الدراسي الحالي، وتخلفها إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني في العاشر من شهر شعبان الحالي بعد انتهاء الاختبارات النهائية التي تنطلق الأحد المقبل لمراحل التعليم العام.

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث بتاريخ 20 شعبان حتى الرابع من ذي الحجة؛ تتخلله إجازة مطولة واحدة يومَي 8 و9 ذي القعدة، إضافة إلى إجازة عيد الفطر التي تبدأ في 22 رمضان المقبل حتى السادس من شوال.