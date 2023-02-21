الداخلية: غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر للوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

أصدرت وزارة الداخلية تحذيراً بشأن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص.

وذكرت وزارة الداخلية في مقطع فيديو معلوماتي عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم، أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تُطبق بحقه 3 عقوبات.

وأوضحت أن هذه العقوبات تتمثل في: غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، إلى جانب الترحيل.

ودعت إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، على رقم "911" في مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة.