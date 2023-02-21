“هل يمكن أن تزوج ابنتك الأقل من 18 عاماً؟”… مواطنون يجيبون (فيديو) #عاجل

توجه مراسل قناة "الإخبارية" إلى عدد من المواطنين بسؤال: "هل تزوج ابنتك التي تبلغ من العمر أقل من 18 عاماً؟".

وتباينت آراء المواطنين في إجاباتهم عن هذا السؤال ما بين القبول والرفض.

وقال رافضون إن الفتاة في هذا السن تعتبر "طفلة"، لا تعرف ماهية الزواج، وطريقة تدبير أمور البيت، كما أن زواجها هذا يمكن أن يمنعها من استكمال التعليم.

وقالت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، إنها ترفض الزواج قبل عمر 20 أو حتى 30 عاماً.

بينما أيد آخرون الزواج في هذا العمر، وكانت من بينهم سيدة قالت إنها تزوجت في عمر 12 عاماً فقط، وسارت الحياة معها بشكل طبيعي دون أي مشاكل، رغم إقرارها بأنها كانت "في سن صغيرة" وقت الزواج.

ويمنع نظام الأحوال الشخصية توثيق الزواج لمن هم دون الـ18 عاماً، ويسمح للمحكمة فقط بتوثيق هذا الزواج وفق شروط معينة.