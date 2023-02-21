أمانة الرياض تخصص أربعة مواقع للاحتفاء بـ #يوم_التأسيس

خصصت أمانة منطقة الرياض أربعة مواقع لفعاليات الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس يومَي الأربعاء والخميس 22 - 23 فبراير 2023 في أنحاء متفرقة من المدينة.

وتشمل المواقع حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، وساحة الاحتفالات البلدية بحديقة الدوح، وحديقة السويدي، ومتنزه النخيل، وذلك لمشاركة السكان مشاعر الفرح والاعتزاز بتاريخ المملكة العربية السعودية وأمجادها الخالدة.

وأوضحت الأمانة أن الفعاليات تقام من الساعة 4 مساءً إلى 12 صباحًا تشتمل على العديد من الأنشطة المصاحبة التي تضم القهوة السعودية، وعرض الراوي، وخيمة التصوير، والحرف اليدوية، والعروض التراثية، وأعمال الأسر المنتجة، إضافة إلى الرسم على الوجه، وتجربة الأزياء التراثية، ورسم الحناء للأطفال.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود أمانة منطقة الرياض لتهيئة المواقع الجاذبة للسكان والزوّار للاحتفاء بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية ، وتعبيرًا عن الارتباط الوثيق بين الماضي العريق والحاضر المزدهر للمملكة ومواطنيها.