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كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد تحتفل بذكرى يوم التأسيس

21 فبراير 2023 · < 1 minute

احتفلت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق يوم غد الأربعاء 22 فبراير.

وقالت الكلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نستلهم أمجادنا من أجدادنا ونعيش حاضراً مشرقاً".

ويوم التأسيس هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام. وفي 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139 هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقاً لمعطيات تاريخية حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.

 

 