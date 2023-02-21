ذكرى عطاء أجيال.. وزارة الطاقة تحتفل بيوم التأسيس

احتفلت وزارة الطاقة بذكرى يوم التأسيس الذي تحتفي به المملكة اليوم الأربعاء.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو بمناسبة ذكرى يوم التأسيس قائلة: "ذكرى عطاء أجيال".

ويوم التأسيس هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام. وفي 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139 هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقاً لمعطيات تاريخية حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.