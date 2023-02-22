القبض على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات لإثارة النعرات القبلية في 3 مناطق #عاجل

ألقت الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية القبض على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية.

وأوضح "الأمن العام" في تغريدة على "تويتر" أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الجدير بالذكر أن، النيابة العامة تجرم إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يؤدي إلى إثارة النعرات أو العصبيات التي من شأنها المساس بالنظام العام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية.