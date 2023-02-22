آبل تجري تعديلات جديدة على هاتفها الجديد ” #آيفون_15″.. تعرف عليها

تعتزم "أبل" إضفاء المزيد من المميزات على هواتف "آيفون" للجيل المقبل، وكشفت التقارير أن الشركة الأمريكية في طريقها لإجراء تعديلات على هاتفها الجديد "آيفون 15"، على رأسها استبدال منفذ الشحن الخاص بهواتفها بمنفذ "يو إس بي – سي"، إضافة إلى تزويد جميع هواتف "آيفون 15" بميزة "Dynamic Islan" التفاعلية التي قدمتها في هواتف "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" العام الماضي.

وعلى الأغلب ستعرض الشركة السلسلة الجديدة في سبتمبر من العام الجاري، على أن يتم عرض الأجهزة للبيع في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه.

يشير عدد من التقارير الصحفية إلى أن "أبل" ستعيد تسمية هواتف جيل 2023 من "آيفون"، التي تتضمن سلسلة الهواتف الجديدة "يفون 15" و"آيفون 15 ماكس" و"آيفون 15 برو" و"آيفون 15 ألترا" بدلا من "برو ماكس" الذي تراه الشركة ملائماً من الناحية التجارية.

ومن المتوقع أن يكون "آيفون 15 ألترا" مزودا بكاميرتين "للسيلفي" بدلا من كاميرا واحدة، وذلك في المساحة المخصصة داخل الشاشة للكاميرا الأمامية وتقنيات بصمة الوجه.

وعلى الأرجح أن الشركة ستوفر هاتف "آيفون 15 ألترا" بسعة تخزينية تبدأ من 256 جيجابايت بدلا من 128 جيجابايت، على أن تبدأ الهواتف الأخرى بسعة 128 جيجابايت.

وكشفت التقارير أن هواتف "آيفون 15" الأربعة ستحصل على التصميم الجديد للجهة الأمامية مثل "آيفون 14" إضافةً إلى خاصية "Dynamic Island" التفاعلية للتنبيهات.

وبحسب "سي إن إن" ستقدم "أبل" في الجيل الجديد لهواتفها إحدى الميزات التي يترقبها المستخدمون، وهي منفذ «يو إس بي – سي» الذي يسهم في نقل البيانات بشكل أسرع، علاوةً على توفير تكامل أكبر مع الأجهزة.

وكان عدد من الجهات التنظيمية الأوروبية في وقت سابق ألزم "أبل" بتغيير منفذ الشحن "لايتنج" إلى منفذ "يو إس بي – سي".

ويتوقع المحللون أن تزود الشركة الأمريكية سلسلة هواتف "آيفون 15" بمودم أفضل لدعم شبكات الجيل الخامس من خلال الاعتماد على مودم "سنابدراجون إكس 70" بدلا من "سنابدراجون إكس 65" المستخدم في أجهزة "آيفون 14" الحالية، ما يسهم في استهلاك أقل للطاقة واستجابة أسرع في الاتصال بشبكات الجيل الخامس.