ريمونتادا قاسية.. صحف إسبانيا تحتفل بخماسية الريال أمام ليفربول فى #دورى_أبطال_أوروبا

احتفلت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالخماسية التى أمطر بها ريال مدريد شباك ليفربول على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا.

أحرز خماسية ريال مدريد كل من فينسيوس جونيور (هدفين)، كريم بنزيما (هدفين)، إيدير ميليتاو فيما سجل هدفي ليفربول الأوروجواياني داروين نونيز والنجم المصري محمد صلاح.

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية "الليلة الساحرة.. أداء تاريخى من ريال مدريد تكريماً لأمانسيو، ردة فعل رائعة من بطل أوروبا على تقدم ليفربول بنتيجة 2-0 بعد 14 دقيقة".

وأضافت: "فينيسيوس المتألق يعادل النتيجة ويسجل هدفا رائعا، ميليتاو يكمل العودة وينهى بنزيما المباراة".

فيما عنونت صحيفة "آس" الإسبانية "فى السماء، فاز النادى الأبيض فى مباراة تاريخية على ملعب أنفيلد بعد أن تقدم الفريق الأحمر بالنتيجة 2-0 من الدقيقة "14.

وأكملت الصحيفة: "مباراة استثنائية من فينيسيوس الذى سجل هدفين وفتح طريق العودة، أداء رائع من مودريتش وناتشو".