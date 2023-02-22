الجهات الحكومية يوم التأسيس

“الغذاء والدواء” تحتفي بـ”يوم التأسيس: “من يوم بدينا والنور محمول بيدينا” (فيديو)

22 فبراير 2023 · < 1 minute

احتفت هيئة الغذاء والدواء بـ"يوم التأسيس"، ونشرت مقطع فيديو للاحتفاء بذكرى هذه المناسبة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء في فيديو هيئة الغذاء والدواء: "المجد نصنعه.. التاريخ نكتبه.. العز رايتنا.. والمستقبل رؤيتنا".

وأضافت: "من يوم بدينا والنور محمول بيدينا.. من 3 قرون وجانا ما نتمنى".

 