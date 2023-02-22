“الغذاء والدواء” تحتفي بـ”يوم التأسيس: “من يوم بدينا والنور محمول بيدينا” (فيديو)

احتفت هيئة الغذاء والدواء بـ"يوم التأسيس"، ونشرت مقطع فيديو للاحتفاء بذكرى هذه المناسبة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء في فيديو هيئة الغذاء والدواء: "المجد نصنعه.. التاريخ نكتبه.. العز رايتنا.. والمستقبل رؤيتنا".

وأضافت: "من يوم بدينا والنور محمول بيدينا.. من 3 قرون وجانا ما نتمنى".