“الغذاء والدواء” تحتفي بـ”يوم التأسيس: “من يوم بدينا والنور محمول بيدينا” (فيديو)

احتفت هيئة الغذاء والدواء بـ"يوم التأسيس"، ونشرت مقطع فيديو للاحتفاء بذكرى هذه المناسبة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وجاء في فيديو هيئة الغذاء والدواء: "المجد نصنعه.. التاريخ نكتبه.. العز رايتنا.. والمستقبل رؤيتنا".
وأضافت: "من يوم بدينا والنور محمول بيدينا.. من 3 قرون وجانا ما نتمنى".
من #يوم_بدينا.. من ثلاثة قرون، وإلى اليوم، ونحن
نفخر بجذورنا الراسخة..
ونعتز بتاريخنا الأصيل..#يوم_التأسيس#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/FNNzuGu2uZ
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 22, 2023