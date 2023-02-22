ضبط 42 مخالفاً لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 200 متر حطب محلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 42 مخالفًا لنظام البيئة، من بينهم 20 مواطنًا، و18 مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 201 متر مكعب من الحطب المحلي، في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وكشف "العتيبي" أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.