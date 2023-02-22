بوتين: التعاون بين #روسيا و#الصين يضمن استقرار الوضع الدولي

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الوثيقة مع الصين وقال إنها مهمة للغاية في الوقت الحالي، وذلك خلال اجتماع مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ، وانج يي.

وقال بوتين في مستهل الاجتماع: "العلاقات الدولية معقدة اليوم"، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس، في إشارة للحرب في أوكرانيا.

وأضاف "في هذا السياق، التعاون بين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي... ينطوى على أهمية عالية للغاية من أجل استقرار الوضع الدولي".

وأظهر مقطع فيديو قصير بوتين ووانج وهما يتصافحان ثم يجلسان إلى طاولة. وجدد بوتين الذي من المتوقع أن يحضر حفل موسيقي وطني في إستاد موسكو في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، دعوته للرئيس الصيني شي جين بينج للقيام بزيارة رسمية لموسكو.

وقال وانج إن الصين مستعدة لتعميق التعاون السياسي والإستراتيجي، بحسب التقرير الروسي.