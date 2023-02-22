طفلة تُلقي قصيدة مؤثرة بمناسبة #يوم_التأسيس: “نحن الحجاز ونحن نجد” (فيديو) #يوم_بدينا

ألقت طفلة قصيدة مؤثرة بمناسبة يوم التأسيس، خلال زيارتها لـ"البوليفارد رياض سيتي" احتفالاً بهذه الذكرى العطرة.

وتقول كلمات القصيدة التي ألقتها الطفلة، وهي من كلمات الشاعر غازي القصيبي:

أجل نحن الحجاز ونحن نجد

هنا مجد لنا وهناك مجد

ونحن جزيرة العرب افتداها

ويفديها غطارفة وأسد