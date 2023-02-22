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طفلة تُلقي قصيدة مؤثرة بمناسبة #يوم_التأسيس: “نحن الحجاز ونحن نجد” (فيديو) #يوم_بدينا

22 فبراير 2023 · < 1 minute

ألقت طفلة قصيدة مؤثرة بمناسبة يوم التأسيس، خلال زيارتها لـ"البوليفارد رياض سيتي" احتفالاً بهذه الذكرى العطرة.

وتقول كلمات القصيدة التي ألقتها الطفلة، وهي من كلمات الشاعر غازي القصيبي: 

أجل نحن الحجاز ونحن نجد

هنا مجد لنا وهناك مجد

ونحن جزيرة العرب افتداها

ويفديها غطارفة وأسد

 

 