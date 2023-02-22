طفلة تُلقي قصيدة مؤثرة بمناسبة #يوم_التأسيس: “نحن الحجاز ونحن نجد” (فيديو) #يوم_بدينا

ألقت طفلة قصيدة مؤثرة بمناسبة يوم التأسيس، خلال زيارتها لـ"البوليفارد رياض سيتي" احتفالاً بهذه الذكرى العطرة.
وتقول كلمات القصيدة التي ألقتها الطفلة، وهي من كلمات الشاعر غازي القصيبي:
أجل نحن الحجاز ونحن نجد
هنا مجد لنا وهناك مجد
ونحن جزيرة العرب افتداها
ويفديها غطارفة وأسد
أجل نحن الحجاز ونحن نجد
هنا مجد لنا وهناك مجد
ونحن جزيرة العرب افتداها
ويفديها غطارفة وأسد
من كلمات الشاعر "غازي القصيبي" تلقيها طفلة في #بوليفارد_رياض_سيتي #يوم_بدينا#يوم_التأسيس#الإخبارية pic.twitter.com/tPsNpdifcS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 22, 2023