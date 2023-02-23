لها سجل حافل بالجرائم.. “#دجاجة” تقتل رجلا والشرطة تواصل البحث عنها

كشف تحقيق للشرطة الإيرلندية، أن المتهم الأول في جريمة قتل رجل بشكل دموي داخل منزله هو دجاجة من نوع "البراهيمي" المفترس.

وذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري، أن جريمة وقعت في أبريل من العام الماضي 2022، تبين بعد انتهاء التحقيقات، أن دجاجة وراء الحادثة، حيث أن لديها سجلاً عنيفاً بالتعامل مع البشر.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي، أن "جاسبر كروس" تم الاعتداء عليه من قبل دجاجة من سلالة البراهمي، التي تعرف بأصابع أرجلها المكسوة بالريش وقدّها المرتفع بسيقان طويلة وذيل محدب، وكان كروس استحوذ عليها بعد أن عمدت إلى الاعتداء على طفل بوقت سابق.

وأوضح التقرير الطبي، أنه تم العثور على الرجل مضرجاً بالدماء على الأرض ويظهر على خلف رجل كروس ثقب كبير وذيل من الدماء بين القن والمنزل ، وبحسب المتواجدين آنذاك عند الحادثة، فقد سمعوا الراحل يصيح بكلمة "الدجاجة.. الدجاجة"، قبل أن يتوفى.