مركز الملك سلمان للإغاثة: 300 ألف مستفيد من #المساعدات_السعودية في #سوريا

أعلن رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سوريا، فهد العصيمي، عزم المركز تنفيذ عدة مشاريع في الداخل السوري خلال الأيام المقبلة.

وقال "العصيمي" في تصريحات لقناة "الإخبارية":" هناك مشاريع ستنفذ الأيام القادمة في الداخل السوري، وذلك في جميع الاحتياجات الإنسانية، سواء على مستوى الإيواء أو الصحة، مع شركاء المركز المعتمدين".

وكشف رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن وصول عدد المستفيدين من المساعدات السعودية في سوريا إلى 300 ألف مستفيد حتى الآن.

وعبرت 20 شاحنة تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، الحدود التركية السورية، اليوم، لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق، إن المملكة تبذل قصارى جهدها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى كل مناطق سوريا، منذ وقوع الزلزال المدمر أوائل فبراير الجاري.