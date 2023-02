القبض على طالب كندي لقوله “لا يوجد إلا جنسين.. ذكر و أنثى” (فيديو)

تدولت حسابات أمريكية وكندية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يظهر لحظة القبض على طالب كندي يبلغ من العمر 16 عاماً، لأنه قال "الله خلق جنسين فقط.. الذكر والأنثى".

وقال ناشر الفيديو إنه تم إيقاف جوش ألكسندر، البالغ من العمر 16 عامًا ، من مدرسة "سانت جوزيف الكاثوليكية الثانوية" في مدينة أونتاريو الكندية، بسبب احتجاجه على استخدام "المتحولين جنسيًا" لحمامات المدرسة، وقوله: "الله خلق جنسين فقط.. الذكر والأنثى".

وأضاف: "إدارة المدرسة أخبرت الطالب أن استمرار حضوره سيكون ضارًا بالصحة الجسدية والعقلية للطلاب المتحولين جنسيًا، وعندما حاول العودة إلى الفصل، تم القبض عليه بتهمة التجاوز".

16 year old Josh Alexander, has been suspended from St Joseph Catholic High School in Ontario Canada for protesting against transgender peoples use of bathrooms and for saying God created only two genders.

