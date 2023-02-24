تهدد الأمن والاستقرار الدوليين.. #باراجواي تصنف «#الإخوان» جماعة إرهابية

أقرّت اللجنة الدائمة بكونغرس باراجواي، أمس، اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية، تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.

جاء ذلك وفق ما ورد بمشروع قرار سبق أن قدمته "Lilian Samaniego" رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكون من 45 عضوا.

وجاء بين حيثيات وموجبات الموافقة على القرار، أن "جماعة الإخوان التي تأسست في 1928 بمصر، تقدم المساعدة الأيديولوجية لمن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب".

وشملت أن دولة بارغواي ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية" وهو ما أبرزته وسائل إعلام محلية رحبت بالموافقة على القرار.