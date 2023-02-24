مبادرة المنور تشارك في أعمال الصالون الأدبي بمهرجان الكُتاب والقراء في المنطقة الشرقية

تستضيف مدينة الدمام، تحت مظلة مهرجان الكتاب والقراء الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، حلقات الحوار والنقاش المصاحبة للصالون الأدبي الذي يقام في كورنيش الدمام، ويستضيف نخبة من الكتاب والممارسين الثقافيين من المملكة ودول الخليج، في حلقات نقاشية مفتوحة للجمهور تستهدف نطاق الحوار المفتوح، المنتج والمقترح لمبادرات ثقافية أدبية جديدة، وتشجيع المبادرات القائمة بتعريفها بشكل أوسع للجمهور الثقافي في المنطقة.

ويستهدف مهرجان الكتاب والقراء تعزيز منظومة العمل الثقافي والأدبي في المنطقة، عبر منطقة فعاليات واسعة تستهدف ثلاثة مناطق على امتداد المنطقة الشرقية في مدن الخبر، والدمام، والقطيف، في الفترة من 23 فبراير وحتى 11 مارس القادم، وتنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة. فيما تشارك مبادرة المنور للأبحاث والدراسات الثقافية بتصميم وإدارة جلسات الصالون الأدبي في مدينة الدمام الذي يقام ضمن مناشط واسعة ينظمها المهرجان.

وتعمل مبادرة المنور للأبحاث والدراسات الثقافية، التي انطلقت في ديسمبر الماضي، في حقل البحث الثقافي، وتدعم القطاعات الثقافية والإبداعية ذات العلاقة، وهي مبادرة غير ربحية مهتمة بتجسير العمل الثقافي وممارسيه بين المملكة ودول العالم.