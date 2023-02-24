صعود بورصتي #الإمارات مع ارتفاع #النفط وتوقعات خفض الإنتاج الروسي

أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع اليوم الجمعة مقتفية أسعار النفط، إذ أدت احتمالات خفض الصادرات الروسية إلى تعزيز إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وواصلت أسعار النفط، وهي مساهم رئيسي في اقتصادات الخليج، مكاسبها لثاني جلسة على التوالي اليوم الجمعة، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، بما يعادل 0.74 بالمئة، إلى 82.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 1114 بتوقيت جرينتش.

ويوم الأربعاء، أفادت رويترز في تقرير حصري نقلا عن ثلاثة مصادر في سوق النفط الروسية أن روسيا تخطط لتقليص صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25 بالمئة في مارس آذار عن الشهر الجاري، متجاوزة تخفيضات إنتاجها المعلنة في محاولة لرفع أسعار نفطها.

وساعدت مكاسب أسهم قطاع المرافق مؤشر دبي الرئيسي ليغلق مرتفعا 0.2 بالمئة بعد جلسة تداول متقلبة.

وقفز سهما مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) ودبي للاستثمار 1.3 بالمئة لكل منهما.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.01 بالمئة، ليوقف سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات، بدعم من صعود سهم الدار العقارية 2.2 بالمئة وتقدم سهم شركة دانة غاز، ومقرها الشارقة، 2.1 بالمئة.

ومن بين الأسهم الرابحة أيضا سهم الفجيرة لصناعات البناء الذي ارتفع 5.9 بالمئة، في أعلى قفزة خلال يوم منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني، بعدما أعلنت الشركة عن توزيعات نقدية لعام 2022 بأكمله بنسبة 30 بالمئة من رأس المال.