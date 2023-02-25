الزكاة_والضريبة_والجمارك توضح قيمة الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية #عاجل

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، إن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن مليون ريال من مبلغ شراء المسكن الأول( الجاهز للسكن فقط ) للمواطن، أما باقي الضريبة على المبلغ المتبقي يتحملها المواطن المستفيد بنسبة 5%.

وتلقت الهيئة استفسار عبر صفحتها أسأل الزكاة والضريبة والجمارك، حول استرداد الضريبة في العقار .

وجاء السؤال كالتالي: "شريت مسكن اول بمبلغ مليون و500 و انا اعفيت عن ضريبة مبلغ مليون ودفعت ضريبة 500 الف هل يحق لي أو اقدر اسوي استرداد للضريبة المدفوعة ؟"

شهادة الاعفاء الضريبي للمسكن الأول:

وتعفى من دفع ضريبه لما لايتحاوز مبلغ ٨٥٠ الف وتعطى بموجبها شهادة اعفاء يتم استخدامها من قبل الممول او البائع ، لأن البائع يتم حجز مبلغ الضريبه من قبل هيئة الزكاه والضريبة والجمارك وعلى موجب شهادتك يتم الرفع ويتم استرجاعها للبائع وهي حق له.

وأوضحت الزكاة أنه في حال عدم الاستفادة من شهادة تحمل المسكن الأول أثناء التسجيل فيمكن للمتصرف إضافة شهادة تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول بعد الافراغ وبناء عليها يتم تقديم طلب استرداد الضريبة المدفوعة.