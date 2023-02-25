حدث في مصر.. حبس #مرتضى_منصور رئيس #الزمالك لمدة شهر

نظرت محكمة النقض في مصر، طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه شهر، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتقدمت نيابة النقض بمذكرة برأيها بطلب رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس الزمالك، وتطالب بتنفيذ حكم الحبس ضده لمدة شهر.

وكان سلم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، نفسه إلى محكمة النقض لنظر طعنه على حكم حبسه لمدة شهر، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته.

أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري "غير الملزم للمحكمة" برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكمي حبسه لمدة شهر، وسنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس مسبقا لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلًا، وفقًا لحيثيات الحكم.