مركز الملك سلمان للإغاثة يكشف إجمالي المساعدات المقدمة إلى #سوريا و #تركيا (فيديو)

كشف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، أن مجمل المساعدات التي قدمتها المملكة إلى سوريا وتركيا وصل إلى 14 طائرة، تضم كل منها بين 30 إلى 40 طن من المساعدات.

وقال "الجطيلي" في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إن هذه المساعدات تمثل المرحلة الأولى من دعم المملكة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وتختص بالتدخل الإنساني العاجل أو الطاريء، ويتم خلالها التركيز على الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمساعدات الطبية.

وأضاف: "جزء كبير من هذه المساعدات ذهب إلى الداخل السوري، في الشمال الغربي تحديداً"، مشيراً إلى أن الأمس واليوم شهدا دخول 24 شاحنة، تحمل 300 طن فحم، و20 ألف خيمة، و50 ألف بطانية.

كما أشار إلى المساعدات الأخرى التي تم إدخالها إلى المناطق المتضررة في تركيا.