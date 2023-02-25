خبيرة أزياء: البرقع المزخرف بعملات معدنية “صيني” ولا يرتبط بتراثنا السعودي (فيديو)

تحدثت خبيرة التراث وأستاذة الأزياء، الدكتورة ليلى البسام، عن الزي التقليدي الذي ارتداه المواطنون في "يوم التأسيس"، وإذا ما كان هو الزي التقليدي السعودي أم أنه "دخيل".

وقالت أستاذة الأزياء خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إنه من الصعب الحفاظ على الزي التراثي السعودي وارتدائه مثلما كان في الزمن القديم بالضبط، لكن الشكل العام الحالي يوحي بأنه هو الزي التقليدي.

وأضافت: "اللي استنكرته هو بعض الناس اللي سيطر عليها ما هو موجود في السوق، التجار يسيطرون على السوق في مثل هذه المناسبات، ويجلبون لنا اشياء من بلدان مختلفة، ولا ترتبط بأي صلة بتراثنا".

وأوضحت أنه "منذ العام الماضي مثلاً، نشوف البرقع المزخرف بعملات وقطع معدنية، وهو دخيل علينا، ولا يعد من الأزياء التراثية، بل تم استيراده من الصين، وانتشر في السوق على أنه من التراث، وهو لا يمت للتراث بأي صلة".