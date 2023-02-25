الكيلو بـ30 ريال.. #حلوة_الجوف تتصدر مبيعات #مهرجان_التمور في #الجوف

تصدرت "حلوة الجوف"، أشهر أنواع التمور في منطقة الجوف، الطلب في سادس أيام مهرجان تمور الجوف، وارتفع الطلب عليها بشكل ملحوظ من المتسوقين، خاصة التمر المكنوز من الحلوة، التي تتميز بجودتها ومذاقها الطيب.

وتتراوح أسعار "حلوة الجوف" من 20 إلى 30 ريالاً للكيلو الواحد حسب الجودة، مع توقعات بارتفاع الطلب على هذا النوع من التمور، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس بلدية محافظة دومة الجندل، الرئيس التنفيذي للمهرجان، المهندس سميحان بن محمد الشمري، إن البلدية شكلت لجاناً تشرف على جودة الحلوة، بحيث تسمح بدخول تمر المكنوز من الحلوة ذات الجودة العالية، مشيراً إلى أن المهرجان أصبح منه نقاط الجذب في منطقة الجوف، وفي المنطقة الشمالية بالمملكة عمومًا.

وأكد "الشمري" سلامة وجودة المعروض في مهرجان تمور الجوف، حيث تخضع جائزة أمير الجوف لـ"أفضل تمر مكنوز" لعدد من الشروط أسهمت في ذلك.

وتشترط الجائزة أن يكون الإنتاج من محصول هذا الموسم، وأن يكون خاليًا من الإصابات الحشرية والفطرية، وأن تكون التمور متجانسة الحبة وممتلئة ونظيفة وخالية من الشوائب والقموع، ولا توجد أي إضافات مثل الدبس وغيره، وتكون داخل أكياس بلاستيكية في عبوات يسهل للمستهلك الإطلاع عليها وإخراجها.

كما تشترط الجائزة أن تكون التمور المشاركة من صنف "حلوة الجوف" وغير مختلطة بأصناف أخرى، وأن تكون التمور ناضجة خالية من الرطوبة والحموضة، وغير منقولة من عبوات أخرى.

وتشتهر منطقة الجوف بالعديد من المنتجات الزراعية، أشهرها "حلوة الجوف" و"الزيتون"، وغيرها الكثير من المحاصيل الزراعية، وتحتضن ما يقارب مليون نخلة.