“عربية”.. العالم الهولندي يضرب من جديد وينشر خريطة “مناطق معرضة لزلازل قوية” #عاجل

كشف العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي اشتهر بتنبؤاته حول حدوث الزلازل، عن خريطة تتضمن مجموعة من "المناطق الحمراء" حول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ويتوقع حدوث هزات أرضية كبيرة فيها.

وبعد دقائق من وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس "ريختر" وسط تركيا، ظهر اليوم السبت، على عمق 10 كيلومترات، غرد العالم الهولندي على حسابه بالقول: "هذه أحدث التوقعات.. إذا كنتم لم تطلعوا عليها".

وأعاد "هوغربيتس" التذكير بتغريدة نشرها قبل يومين، تحدث خلالها عن توقعه بحدوث "أنشطة زلزالية" في الفترة ما بين 25 و26 فبراير الجاري، مشيراً وقتها إلى أنها "ربما ليست كبيرة"، قبل أن يحذر من أن "الأسبوع الأول من مارس سيكون حرجاً".

وبعد التذكير بـ"صدق تنبؤه" هذا، أتبع العالم الهولندي بتغريدة أخرى للهيئة الجيولوجية التي يعمل بها "SSGEOS"، جاء فيها: "المناطق المحيطة بالصفيحة العربية ذات احتمالية أعلى لخطر الزلازل القوية منذ 6 فبراير 2023 (تاريخ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا). هذا مؤشر عام وليس محددًا زمنيًا".

وأرفقت الهيئة التغريدة بخريطة للمنطقة المحتمل وقوع هذه "الزلازل القوية بها".