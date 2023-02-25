معدل وفياته 88%… #إسبانيا ترصد أول إصابة بفيروس #ماربورغ

اكتشفت إسبانيا أول إصابة مشتبه بها بفيروس "ماربورغ"، وهو مرض معدٍ مميت، تسبب في عزل أكثر من 200 شخص في غينيا الاستوائية، حسبما ذكرت السلطات في إقليم بلنسية الإسباني، اليوم السبت.

وقالت السلطات الصحية في الإقليم، إن شخصا يبلغ 34 عاما زار غينيا الاستوائية في الآونة الأخيرة، نُقل من مستشفى خاص إلى وحدة عزل بأحد المستشفيات في بلنسية، حيث يخضع لفحوصات طبية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس "ماربورغ" يمكن أن يصل إلى 88%.

ولا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروس مصرح به حتى الآن.