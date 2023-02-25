ريال_مدريد ينجو من فخ الخسارة أمام #أتليتكو_مدريد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة المباراة التى جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد ضد نظيره الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، والتي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

شهدت بداية اللقاء محاولات هجومية مستمرة من لاعبي ريال مدريد باحثين عن هدف أول مبكر في المباراة.

شهدت الدقيقة 10 هجوم أول لصالح ريال مدريد ومن ثم تهديد رائع من أسينسيو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد تصدى لها حارس مرمى أتليتكو مدريد بصعوبة بالغة.

وعقب مرور ربع ساعة من شوط اللقاء الأول شهدت سيطرة من لاعبي ريال مدريد على الكرة في وسط الملعب بعد أكثر من 15 تمريرة متتالية دون خطورة على المرمى.

ثم شهدت المباراة تمريرات قصيرة بين لاعبي ريال مدريد في وسط الملعب في محاولة لاختراق دفاع المنافس دون جدوى.

وفي بداية شوط اللقاء الثاني شهد محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب.

كما شهد اللقاء ضغط متقدم من لاعبي ريال مدريد على مدافعي أتليتكو مدريد في محاولة لاستخلاص الكرة بشكل مبكر.

وفي الدقيقة 50 شهدت المباراة محاولة هجومية لريال مدريد بانطلاقة على الجبهة اليسرى من فينيسوس جونيور أنهاها بعرضية متوسطة الارتفاع إلى داخل منطقة الجزاء لم يتمكن كريم بنزيمة من الوصول لها بالوقت المناسب.

وقد أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أنخل كوريا لاعب أتليتكو مدريد، في الدقيقة 65 بعد تدخل قوي بمرفق اليد على أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد.

وفي آخر 20 دقيقة من وقت المباراة الأصلي شهدت محاولات من لاعبي أتليتكو مدريد لتنظيم الصفوف بشكل جيد داخل أرضية الملعب بعد حالة الطرد لأنخل كوريا لاعب الفريق.

وتمكن خوسيه خيمينيز، من خطف هدف أول لصالح أتليتكو مدريد في الدقيقة 78، عقب ركلة حرة مباشرة لأتليتكو مدريد في وسط ملعب ريال مدريد، نفذها أنطوان جريزمان بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها خوسيه خيمينيز برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة شهدت محاولات من لاعبي ريال مدريد لإعادة ترتيب الصفوف بشكل سريع داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف الأول لصالح أتليتكو مدريد.

كما شهدت تراجع كامل من جميع لاعبي أتليتكو مدريد إلى وسط الملعب الدفاعي لغلق المساحات أمام لاعبي ريال مدريد.

وتمكن ألفارو رودريجيز، من إدراك هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 85 عقب ركلة ركنية لريال مدريد على يمين مرمى أتليتكو مدريد، نفذها لوكا مودريتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها ألفارو رودريجيز برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقبل إنطلاق صافرة نهاية المباراة شهد اللقاء سيطرة كاملة من لاعبي ريال مدريد على مجريات المباراة.

وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكلا منهما، ليرفع الريال رصيده إلى 52 نقطة، فيما رفع أتليتكو رصيده إلى 42 نقطة.