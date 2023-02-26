رئيس أساقفة فيينا: #خادم_الحرمين وولي عهده ينشران السلام والمحبة والعدل #عاجل

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه اليوم ، رئيس أساقفة فيينا الكاردينال الدكتور كريستوف شونبرون، الذي يزور المملكة حالياً.

وناقش الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الجهود في تعزيز مد جسور التعاون والتواصل الفاعل بين قادة الأديان في مواجهة الكراهية والأفكار المتطرفة وأهمية نشر التسامح والعيش المشترك.

كما استعرض آل الشيخ خلال اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في نشر مبادئ الإسلام وتصحيح فهم الخطاب الديني وفق منهج الوسطية والاعتدال ونشر التسامح، مشيراً إلى أن المملكة أنموذج في دعم الجهود الدولية الداعية لنشر القيم النبيلة الإنسانية والقواسم المشتركة بين الشعوب ونشر السلام والوئام في العالم عبر دعم المحافل والمؤتمرات الدولية محلياً وعالمياً.

من جانبه، أشاد الكاردينال الدكتور شونبرون بالجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في نشر السلام والمحبة والعدل، مبيناً أهمية العمل المشترك بين قادة الأديان لتعزيز ثقافة الحوار وبناء جسور التواصل لخدمة الأجيال.