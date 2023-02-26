العاملات الإندونيسيات يتصدرن حالات الهروب قبل #رمضان.. ومختص: مافيا وراء هذه الوقائع (فيديو) #عاجل

أصدر المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام تقريره لشهر يناير 2023.

وكشف المجلس التنسيقي في التقرير عن وصول عدد حالات تغيب العمالة المنزلية في يناير 2023 إلى 781 حالة.

وتصدرت العمالة المنزلية من إندونيسيا حالات التغيب بنسبة 82%، يليها أوغندا، ثم كينيا في المركز الثالث، وفق المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام.

من جهته، كشف رئيس شركة "سراكو" للموارد البشرية، سعيد الحارثي، عن أبرز الأسباب التي تدفع العاملات المنزليات للهروب، خاصة قبل رمضان.

وقال "الحارثي" في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إن توافر فرص وظيفية لهذه العمالة يعتبر أبرز الأسباب التي تدفعها للهروب، ففي الآونة الأخيرة لم يعد وجود عاملة منزلية نوع من الكماليات، بل أمر ضروري في كل الأسر، ما يعني توافر فرص وظيفية أكبر لتلك العمالة".

وأضاف: "هناك مغريات كثيرة تظهر أمام العمالة المنزلية، في ظل توافر فرص وظيفية كثيرة أمامهم، ويقف وراء ذلك عملية تدار بطريقة مؤسسية تُدار من مافيا أو أكثر، وتقوم بإغراء العاملات بفرص وظيفية أفضل".