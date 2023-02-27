أبرزها #الرياض.. محلل #طقس: استمرار الحالة المطرية الـ14 على 5 مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الـ14، على 5 مناطق المملكة.

وقال "الحصيني" في تغريدة على "تويتر": متوقع الحالة الممطرة الرابعة عشرة لموسم 1444هـ اليوم الاثنين على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وشرقها وشمال نجران بأمطار من خفيفة لمتوسطة، مع تساقط حبات برد أحيانًا، تمتد نواحي أجزاء من الكويت والبحرين وقطر واليمن تسبق برياح مغبرة إلا أن يصرفها الله».

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، والباحة.